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Ягудин пожелал смерти фигуристу-гею и назвал его «ошибкой земли» 

Газета.Ru 1 час назад
Ошибка Земли: Ягудин пожелал смерти фигуристу-гею
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион — 2002 Алексей Ягудин жестко прокомментировал слова американского фигуриста-гомосексуала Адама Риппона, который сообщил, что пожертвовал деньги фонду помощи темнокожим трансгендерам.
"Адам, когда же вы сдохнете? Ошибка земли!" — написал Ягудин в Instagram Stories с использованием нецензурной лексики.
Напомним, Риппон сделал это пожертвование, чтобы выразить несогласие с позицией писательницы Джоан Роулинг (автора серии книг о Гарри Поттере), которая иронично высказалась в своем Twitter по поводу статьи с заголовком "Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации".
Писательница посмеялась над формулировкой "те, у кого есть менструации" и попросила пользователей помочь ей вспомнить слово, которым раньше обозначали таких людей.
"Wumben? Wimpund? Woomud?" — написала Роулинг, имея в виду слово "woman" (женщина).
Однако пользователи Twitter обвинили ее в нетерпимости к трансгендерам, у которых тоже могут быть менструации. Эту точку зрения поддержал и Риппон.
"Я пожертвовал $1000 проекту Okra (фонд помощи чернокожим трансгендерам), потому что трансгендеры важны, чернокожие трансгендеры важны. И мне все равно на тупое мнение Роулинг и ее сраные твиты", — написал Риппон в соцсетях.
Ранее Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
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Фигурное катание , Адам Риппон , Ирина Роднина , Татьяна Тарасова , Алексей Ягудин , Джоан Роулинг , Гарри Поттер
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