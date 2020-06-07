Ошибка Земли: Ягудин пожелал смерти фигуристу-гею

Олимпийский чемпион — 2002 Алексей Ягудин жестко прокомментировал слова американского фигуриста-гомосексуала Адама Риппона, который сообщил, что пожертвовал деньги фонду помощи темнокожим трансгендерам.
"Адам, когда же вы сдохнете? Ошибка земли!" — написал Ягудин в Instagram Stories с использованием нецензурной лексики.
Напомним, Риппон сделал это пожертвование, чтобы выразить несогласие с позицией писательницы Джоан Роулинг (автора серии книг о Гарри Поттере), которая иронично высказалась в своем Twitter по поводу статьи с заголовком "Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации".
Писательница посмеялась над формулировкой "те, у кого есть менструации" и попросила пользователей помочь ей вспомнить слово, которым раньше обозначали таких людей.
"Wumben? Wimpund? Woomud?" — написала Роулинг, имея в виду слово "woman" (женщина).
Однако пользователи Twitter обвинили ее в нетерпимости к трансгендерам, у которых тоже могут быть менструации. Эту точку зрения поддержал и Риппон.
"Я пожертвовал $1000 проекту Okra (фонд помощи чернокожим трансгендерам), потому что трансгендеры важны, чернокожие трансгендеры важны. И мне все равно на тупое мнение Роулинг и ее сраные твиты", — написал Риппон в соцсетях.
Ранее Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.