Ошибка Земли: Ягудин пожелал смерти фигуристу-гею

"Адам, когда же вы сдохнете? Ошибка земли!" — написал Ягудин в Instagram Stories с использованием нецензурной лексики.

Напомним, Риппон сделал это пожертвование, чтобы выразить несогласие с позицией писательницы Джоан Роулинг (автора серии книг о Гарри Поттере ), которая иронично высказалась в своем Twitter по поводу статьи с заголовком "Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации".

Писательница посмеялась над формулировкой "те, у кого есть менструации" и попросила пользователей помочь ей вспомнить слово, которым раньше обозначали таких людей.

"Wumben? Wimpund? Woomud?" — написала Роулинг, имея в виду слово "woman" (женщина).

Однако пользователи Twitter обвинили ее в нетерпимости к трансгендерам, у которых тоже могут быть менструации. Эту точку зрения поддержал и Риппон.