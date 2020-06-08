В 2018 году, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Марат Башаров избил свою супругу Елизавету Шевыркову . Родной брат женщины заявил, что актер сломал его сестре нос. Он также подчеркнул, что Башаров не впервые поднимает руку на супругу. В 2019 году пара развелась.

Татьяна Тарасова не раз осуждала поступок Башарова. В беседе с корреспондентом «Baltijas Balss» она подчеркнула, что не желает иметь какие-либо отношения с популярным актером, несмотря на то, что он «талантливый человек».

«То, что он избил свою супругу, — низость и подлость… Поверьте, я ему больше руки не подам», — заявила тренер.

Она также добавила, что не прощает «грязные и подлые поступки», о чем Башарову прекрасно известно. Тарасова отметила, что для нее с детства «правда всегда в почете».