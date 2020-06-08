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«Руки не подам»: Тарасова высказалась о Башарове 

Павел Тиунов и ещё 3 1 час назад
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не простит актеру Марату Башарову избиение жены. Она назвала его поступок «грязным и подлым», сообщает латвийское издание «Baltijas Balss».
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Марат Башаров избил свою супругу Елизавету Шевыркову. Родной брат женщины заявил, что актер сломал его сестре нос. Он также подчеркнул, что Башаров не впервые поднимает руку на супругу. В 2019 году пара развелась.
Башаров избил беременную жену
Татьяна Тарасова не раз осуждала поступок Башарова. В беседе с корреспондентом «Baltijas Balss» она подчеркнула, что не желает иметь какие-либо отношения с популярным актером, несмотря на то, что он «талантливый человек».
«То, что он избил свою супругу, — низость и подлость… Поверьте, я ему больше руки не подам», — заявила тренер.
Она также добавила, что не прощает «грязные и подлые поступки», о чем Башарову прекрасно известно. Тарасова отметила, что для нее с детства «правда всегда в почете».
Комментарии 21
Фигурное катание , Видео , Татьяна Тарасова , Елизавета Шевыркова , Марат Башаров
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