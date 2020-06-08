Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео с извинениями за резкие высказывания в адрес американского фигуриста Адама Риппона

Ранее фигурист в резкой форме отреагировал на пост Риппона, который рассказал о своем пожертвовании в фонд помощи чернокожим транссексуалам.

"Вчера в моем Instagram был сделан очень глупый пост, за который мне крайне неудобно. В интернете я прочитал новость о том, что известный американский фигурист пожертвовал 1000 долларов фонду помощи черным транссексуалам. Сама по себе новость, согласитесь, немного странная, и на эмоциях я позволил себе очень резкие высказывания. Естественно, я никому не желаю смерти и прошу прощения за свои слова. Ошибки действительно нужно признавать", — заявил Ягудин в своем обращении.

Спортсмен добавил, что разозлился из-за того, что живет в мире, где существуют сироты, больные дети и нуждающиеся пенсионеры, но при этом создаются фонды помощи для чернокожих транссексуалов.

"А что такое вообще фонд помощи черным транссексуалам? При чем тут вообще цвет кожи? И о какой помощи идет речь, если они сами, выбрали эту дорогу?", — отметил Ягудин.

Фигурист также подчеркнул, что не против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, однако не приемлет подобную пропаганду в обществе.