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Роднина прокомментировала смертельное ДТП с участием Ефремова 

News.ru и ещё 7 51 минуту назад
«На спектаклях падал, нес всякую ерунду»
Фото: ТАСС
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что актер Михаил Ефремов, который совершил смертельное ДТП в Москве, на спектаклях падал и оскорблял зрителей.
«Всё написано в законе: от 5 до 12 лет лишения свободы. Чего ещё ужесточать? Обсуждать тут нечего, все всё видели: на спектаклях падал, нёс полную ерунду, оскорбляя зрителей. Дождались», — приводит её слова «Спорт-Экспресс».
Депутат Госдумы добавила, «что ни один алкоголик и просто сильно выпивающий человек никогда не признается, что он алкоголик».
Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Госдумы Николай Валуев, заявил, что Ефремов появлялся на публике выпившим, писал NEWS.ru. Кроме того, бывшие игроки «Спартака», фанатом которого является артист, также высказались о ДТП.
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Фигурное катание , Николай Валуев , Михаил Ефремов , Ирина Роднина , Спартак , Госдума
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