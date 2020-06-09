Туктамышева рассказала о своих планах на лето 

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала что она обязательно хочет сделать нынешним летом.

«Лето начинается не так, как обычно, но я себе загадала то, что обязательно хочется выполнить за эти три месяца в Питере:

1. Встретить рассвет на заливе;

2. Прокатиться по каналам;

3. Попасть на самую красивую крышу города;

4. По традиции съесть самую вкусную шаверму с Валерией Максимовой

И, конечно, успеть насладиться по полной белыми ночами, они всегда так быстро проходят», — написала Туктамышева в своём Instagram.

Фигуристка уже приступила к тренировкам после паузы из-за пандемии коронавируса.