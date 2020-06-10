«Может засунуть извинения себе в задницу»

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Американец жестко ответил Ягудину

He apologized but I don’t accept it. He can take his apology, homophobia, transphobia, racist comments, and his Olympic gold medal and shove them up his ass. — Adam Rippon (@AdamRippon) June 9, 2020 Российский фигурист Алексей Ягудин может засунуть свои извинения, гомофобию, трансфобию, расизм и золотую олимпийскую медаль себе в задницу. Об этом американский фигурист Адам Риппон заявил в своем твиттере.

На протяжении последних недель, как сообщал «Рамблер», в США проходят массовые акции протеста. Они были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.

На этом фоне Риппон пожертвовал в фонд помощи чернокожим транссексуалам тысячу долларов. Ягудин раскритиковал его за это, назвав поступок ужасным и пожелав коллеге смерти.

«Он извинился, но я не принимаю извинения. Он может засунуть свои извинения, гомофобию, трансфобию, расизм и золотую олимпийскую медаль себе в задницу», — написал вчера Риппон в своем твиттере.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и двукратный победитель финалов Гран-при. Риппон — бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, чемпион четырех континентов и медалист этапов Гран-при.