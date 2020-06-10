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«Может засунуть извинения в зад»: Риппон ответил Ягудину 

Артём Кульша и ещё 12 3 часа назад
«Может засунуть извинения себе в задницу»
Фото: Reuters
Американец жестко ответил Ягудину
Российский фигурист Алексей Ягудин может засунуть свои извинения, гомофобию, трансфобию, расизм и золотую олимпийскую медаль себе в задницу. Об этом американский фигурист Адам Риппон заявил в своем твиттере.
На протяжении последних недель, как сообщал «Рамблер», в США проходят массовые акции протеста. Они были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.
На этом фоне Риппон пожертвовал в фонд помощи чернокожим транссексуалам тысячу долларов. Ягудин раскритиковал его за это, назвав поступок ужасным и пожелав коллеге смерти.
«Он извинился, но я не принимаю извинения. Он может засунуть свои извинения, гомофобию, трансфобию, расизм и золотую олимпийскую медаль себе в задницу», — написал вчера Риппон в своем твиттере.
Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и двукратный победитель финалов Гран-при. Риппон — бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, чемпион четырех континентов и медалист этапов Гран-при.
Видео дня. Сборная Ямайки по бобслею готовится к Олимпиаде
Комментарии 43
Фигурное катание , Адам Риппон , Алексей Ягудин
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