Трусова исполнила четверной прыжок

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке. Видео опубликовано на странице тренера Сергея Розанова в Instagram.

Трусова перешла в академию Евгения Плющенко в начале мая 2020 года. До этого она работала в группе российского специалиста Этери Тутберидзе

Фигуристка является бронзовой призеркой чемпионата Европы 2020 года, обладательницей серебра и бронзы первенств России, а также победительницей этапов Гран-при в России и Канаде.

Ранее Трусова исполнила на тренировке каскад тройной лутц + тройной риттбергер.