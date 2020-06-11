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Трусова исполнила четверной прыжок на тренировке 

Газета.Ru и ещё 17 17 часов назад
Трусова исполнила четверной прыжок
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке. Видео опубликовано на странице тренера Сергея Розанова в Instagram.
Трусова перешла в академию Евгения Плющенко в начале мая 2020 года. До этого она работала в группе российского специалиста Этери Тутберидзе.
Фигуристка является бронзовой призеркой чемпионата Европы 2020 года, обладательницей серебра и бронзы первенств России, а также победительницей этапов Гран-при в России и Канаде.
Ранее Трусова исполнила на тренировке каскад тройной лутц + тройной риттбергер.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Сергей Розанов , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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