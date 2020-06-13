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Тренер группы Тутберидзе рассказала о стоимости занятий фигурным катанием 

News.ru и ещё 7 9 часов назад
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
Фото: Instagram
Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, которая работает с самыми юными учениками в группе Этери Тутберидзе на катке «Хрустальный», рассказала о стоимости занятий фигурным катанием.
Она отметила, что заниматься фигурным катанием дорого. Обучения в группе до 6 лет в спортивном клубе в Москве стоит примерно 10-15 тысяч за 2-3 занятия в неделю, не включая в себя индивидуальные тренировки.
Высоцкая подчеркнула, что если родители хотят, чтобы их ребёнок занимался профессионально, необходимы ежедневные тренировки, каждая из которых в Москве стоит 2500-3000, плюс аренда льда. Со второго года обучения количество тренировок необходимо увеличивать.
Подведём итог. Вышло примерно 50 тысяч на начальном этапе, а дальше ценник увеличивается, потому что увеличивается объём, — цитирует Высоцкую Sport24.
Ранее бывшая российская фигуриста Полина Шелепень объяснила, почему не стала работать в группе своего бывшего тренера Этери Тутберидзе. Специалист предложила Шелепень работать с самыми маленькими детьми, и спортсменка призналась, что не умеет их тренировать, писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
Фигурное катание , Полина Шелепень , Этери Тутберидзе
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