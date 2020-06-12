Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фортуна
Фортуна
2 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
0 2
Майнц Майнц
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 1
Падерборн 07 Падерборн 07
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Кёльн Кёльн
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Вердер Вердер
Кёльн
Кёльн
16:30
Унион Унион
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Фрайбург Фрайбург
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Герта Герта
Вердер
Вердер
21:30
Бавария Бавария
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:30
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия Д
Боруссия Д
21:30
Майнц Майнц
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Боруссия М Боруссия М
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

«Трудимся»: Трусова впервые прыгнула четверной у Плющенко 

Газета.Ru 14 часов назад
«Трудимся»: Трусова прыгнула четверной у Плющенко
Фото: Газета.Ru
Стали известны составы юношеской и юниорской сборной России по фигурному катанию на следующий сезон. В заявку оказалась включена чемпионка мира — 2020 среди юниоров Камила Валиева, а также танцевальный дуэт дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Фигуристы взрослой команды уже приступили к тренировочному процессу, а Александра Трусова и Дмитрий Алиев порадовали поклонников исполненными четверными прыжками.
Стали известны составы юношеской (с 11 лет) и юниорской (с 13 лет) национальных команд России по фигурному катанию на сезон-2020/21.
Юношескую команду представят в новом сезоне следующие фигуристы:
Девушки: Софья Акатьева, Елизавета Берестовская, Алина Горбачева, Мария Дмитриева, Вероника Жилина, Аделия Петросян. Юноши: Максим Белявский, Всеволод Князев, Марк Кондратюк, Марк Лукин. Пары: Алина Расковалова / Артем Бутаев. Танцы на льду: Софья Алексова / Илья Владимиров, Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол, Ольга Мамченкова / Марк Волков, Маргарита Свистунова / Дмитрий Студеникин, Елизавета Шичина / Гордей Хубулов.
В этой возрастной категории фигурируют две талантливых ученицы Этери Тутберидзе — Петросян и Акатьева, причем последняя уже владеет тройным акселем и четверным тулупом, а также планирует включить в наступающем сезоне четверной сальхов.
Также в юношеской сборной оказались два мальчика из группы Тутберидзе — Всеволод Князев и Марк Лукин. Может быть, скоро известная наставница начнет «штамповать» и чемпионов в мужском одиночном разряде?
Кроме того, в национальную команду вошла бывшая фигуристка «Хрустального», которая в этом сезоне вместе с Александрой Трусовой перешла к Евгению Плющенко, — Вероника Жилина. Она владеет тройным акселем и двумя четверными — тулупом и сальховом. Таким образом, даже сборная, которую в России формируют из совсем юных спортсменов от 11 до 13 лет, будет поражать соперников четверными на международной арене.
В составе более старшей, юниорской сборной выступят спортсмены, которых в стране уже отлично знают по выступлениям на этапах Гран-при и чемпионате мира данного возраста:
Юниорки: Камила Валиева, Софья Самоделкина, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых. Юниоры: Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Илья Яблоков. Пары: Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова / Илья Миронов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев. Танцы на льду: Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Екатерина Каташинская / Александр Васькович, Софья Тютюнина / Александр Шустицкий, Арина Ушакова / Максим Некрасов, Ирина Хавронина / Дарио Чиризано, Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный.
Отдельно стоит отметить Камилу Валиеву, которая еще в прошлом году стала главной звездой юниорской команды. Фигуристка, работающая в группе Тутберидзе, владеет четверным тулупом, а также благодаря исключительной растяжке показывает такие позиции во вращении, которые не может повторить больше никто в мире.
В прошлом сезоне она выиграла чемпионат мира среди юниоров, стала победительницей юниорского финала Гран-при и национального первенства России в своем возрасте.
Стоит подчеркнуть, что спортивная пара Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова, которая в сезоне-2019/20 стала победителем юниорского финала Гран-при, теперь будет выступать на взрослом уровне, а вот Диана Мухаметзянова / Илья Миронов и Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, занявшие второе и третье места на этом турнире соответственно, продолжат выступления в юниорах.
Что касается основного состава кандидатов во взрослую сборную России, то он был утвержден отечественной Федерацией фигурного катания на коньках (ФФККР) еще в середине мая.
В списке оказалась и олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова, объявившая в декабре 2019 года о временной приостановке карьеры, и серебряный призер Игр Евгения Медведева.
При этом Загитова еще не поставила федерацию в известность о своих планах на следующий сезон, и пока остается неясным, вернется ли фигуристка в соревновательный режим или же предпочтет остаться в ледовых шоу, в которых она активно принимала участие после сделанного объявления. Двукратный бронзовый призер чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы в парном катании Юко Кавагути выразила мнение, что Загитова может просто не найти в себе мотивации для возвращения, ведь она уже выиграла все золотые награды — и Олимпиаду, и чемпионат мира, и европейское первенство, и финал Гран-при.
«Сложно сказать, вернется ли она, я ведь не Загитова. Но в принципе, что ей еще надо? У нее все есть. Все достигнуто. А с другой стороны, если она захочет, почему нет? Только какая у нее будет цель, мне не совсем понятно. Если найдет ее, то прекрасно», — цитирует Кавагути «Спорт-Экспресс».
Также в список национальной команды вошла Александра Трусова, которая в начале мая объявила о прекращении сотрудничества с Тутберидзе и переходе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Спортсменка, владеющая несколькими четверными прыжками, уже приступила к тренировкам на сборах в Кисловодске. Спустя неделю после начала ледовых занятий 15-летняя Трусова уже исполнила лутц в четыре оборота. Видеозапись прыжка изначально опубликовал в своем Instagram тренер Сергей Розанов, который вслед за спортсменкой ушел из «Хрустального».
А затем видео появилось и на странице в социальной сети у Плющенко. «Трудимся!» — подписал он публикацию.
Четверным прыжком похвастался и Дмитрий Алиев, выигравший чемпионат Европы в мужском одиночном катании в 2020 году. Он исполнил элемент еще быстрее, чем Трусова, — на первой же тренировке после окончания карантина.
Позднее фигурист признался, что из-за этого удальства у него теперь болит все тело.
«Когда карантин шел на третий месяц, я дал себе установку в голове, что на первой тренировке я сделаю четверной. Кинул себе челлендж, и очень рад, что я это сделал. Спортсмену надо верить в свое тело. Но сейчас я пожалел, что это сделал. Я офигеваю, потому что мышцы были в застое, а сейчас мы выходим, и все у нас болит», — рассказал он в прямом эфире Instagram бывшей российской фигуристке Лине Федоровой.
Видео дня. Карякин повторил партию «Космос – Земля»
Газета.Ru: последние новости
Плющенко похвастался первым четверным прыжком Трусовой в Кисловодске Плющенко похвастался первым четверным прыжком Трусовой в Кисловодске Четверной Алиева и каскад Трусовой: как фигуристы тренируются в Кисловодске Четверной Алиева и каскад Трусовой: как фигуристы тренируются в Кисловодске Группа Тутберидзе показала первые прокаты Косторной и Щербаковой после перерыва Группа Тутберидзе показала первые прокаты Косторной и Щербаковой после перерыва
Комментарии 1
Фигурное катание , Статьи , Российские спортсменки , Евгения Медведева , Александр Трусов , Юко Кавагути , Александра Трусова , Илья Миронов , Дмитрий Рылов , Артем Ковалев , Арина Ушакова , Евгений Семененко , Сергей Розанов , Аделия Петросян , Алина Загитова , Глеб Смолкин , Максим Белявский , Мария Дмитриева , Максим Некрасов , Юлия Артемьева , Дмитрий Алиев , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
«Низость и подлость: я ему больше руки не подам»
«Низость и подлость: я ему больше руки не подам»
«Овечкин влился в общий хор дураков»
«Овечкин влился в общий хор дураков»
«Когда сдохнете?» Ягудин назвал чернокожих «ошибкой Земли»
«Когда сдохнете?» Ягудин назвал чернокожих «ошибкой Земли»
Цзю назвал слабое место Хабиба
Цзю назвал слабое место Хабиба
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
00:12
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение