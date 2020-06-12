«Трудимся»: Трусова прыгнула четверной у Плющенко

Стали известны составы юношеской (с 11 лет) и юниорской (с 13 лет) национальных команд России по фигурному катанию на сезон-2020/21.

Юношескую команду представят в новом сезоне следующие фигуристы:

В этой возрастной категории фигурируют две талантливых ученицы Этери Тутберидзе — Петросян и Акатьева, причем последняя уже владеет тройным акселем и четверным тулупом, а также планирует включить в наступающем сезоне четверной сальхов.

Также в юношеской сборной оказались два мальчика из группы Тутберидзе — Всеволод Князев и Марк Лукин. Может быть, скоро известная наставница начнет «штамповать» и чемпионов в мужском одиночном разряде?

Кроме того, в национальную команду вошла бывшая фигуристка «Хрустального», которая в этом сезоне вместе с Александрой Трусовой перешла к Евгению Плющенко , — Вероника Жилина. Она владеет тройным акселем и двумя четверными — тулупом и сальховом. Таким образом, даже сборная, которую в России формируют из совсем юных спортсменов от 11 до 13 лет, будет поражать соперников четверными на международной арене.

В составе более старшей, юниорской сборной выступят спортсмены, которых в стране уже отлично знают по выступлениям на этапах Гран-при и чемпионате мира данного возраста:

Отдельно стоит отметить Камилу Валиеву, которая еще в прошлом году стала главной звездой юниорской команды. Фигуристка, работающая в группе Тутберидзе, владеет четверным тулупом, а также благодаря исключительной растяжке показывает такие позиции во вращении, которые не может повторить больше никто в мире.

В прошлом сезоне она выиграла чемпионат мира среди юниоров, стала победительницей юниорского финала Гран-при и национального первенства России в своем возрасте.

Стоит подчеркнуть, что спортивная пара Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова , которая в сезоне-2019/20 стала победителем юниорского финала Гран-при, теперь будет выступать на взрослом уровне, а вот Диана Мухаметзянова / Илья Миронов и Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, занявшие второе и третье места на этом турнире соответственно, продолжат выступления в юниорах.

Что касается основного состава кандидатов во взрослую сборную России, то он был утвержден отечественной Федерацией фигурного катания на коньках (ФФККР) еще в середине мая.

В списке оказалась и олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова , объявившая в декабре 2019 года о временной приостановке карьеры, и серебряный призер Игр Евгения Медведева

При этом Загитова еще не поставила федерацию в известность о своих планах на следующий сезон, и пока остается неясным, вернется ли фигуристка в соревновательный режим или же предпочтет остаться в ледовых шоу, в которых она активно принимала участие после сделанного объявления. Двукратный бронзовый призер чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы в парном катании Юко Кавагути выразила мнение, что Загитова может просто не найти в себе мотивации для возвращения, ведь она уже выиграла все золотые награды — и Олимпиаду, и чемпионат мира, и европейское первенство, и финал Гран-при.

«Сложно сказать, вернется ли она, я ведь не Загитова. Но в принципе, что ей еще надо? У нее все есть. Все достигнуто. А с другой стороны, если она захочет, почему нет? Только какая у нее будет цель, мне не совсем понятно. Если найдет ее, то прекрасно», — цитирует Кавагути «Спорт-Экспресс».

Также в список национальной команды вошла Александра Трусова, которая в начале мая объявила о прекращении сотрудничества с Тутберидзе и переходе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Спортсменка, владеющая несколькими четверными прыжками, уже приступила к тренировкам на сборах в Кисловодске. Спустя неделю после начала ледовых занятий 15-летняя Трусова уже исполнила лутц в четыре оборота. Видеозапись прыжка изначально опубликовал в своем Instagram тренер Сергей Розанов , который вслед за спортсменкой ушел из «Хрустального».

А затем видео появилось и на странице в социальной сети у Плющенко. «Трудимся!» — подписал он публикацию.

Четверным прыжком похвастался и Дмитрий Алиев, выигравший чемпионат Европы в мужском одиночном катании в 2020 году. Он исполнил элемент еще быстрее, чем Трусова, — на первой же тренировке после окончания карантина.

Позднее фигурист признался, что из-за этого удальства у него теперь болит все тело.