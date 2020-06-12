«Трудимся»: Трусова прыгнула четверной у Плющенко

Стали известны составы юношеской и юниорской сборной России по фигурному катанию на следующий сезон. В заявку оказалась включена чемпионка мира — 2020 среди юниоров Камила Валиева, а также танцевальный дуэт дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Фигуристы взрослой команды уже приступили к тренировочному процессу, а Александра Трусова и Дмитрий Алиев порадовали поклонников исполненными четверными прыжками.
Стали известны составы юношеской (с 11 лет) и юниорской (с 13 лет) национальных команд России по фигурному катанию на сезон-2020/21.
Юношескую команду представят в новом сезоне следующие фигуристы:
Девушки: Софья Акатьева, Елизавета Берестовская, Алина Горбачева, Мария Дмитриева, Вероника Жилина, Аделия Петросян. Юноши: Максим Белявский, Всеволод Князев, Марк Кондратюк, Марк Лукин. Пары: Алина Расковалова / Артем Бутаев. Танцы на льду: Софья Алексова / Илья Владимиров, Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол, Ольга Мамченкова / Марк Волков, Маргарита Свистунова / Дмитрий Студеникин, Елизавета Шичина / Гордей Хубулов.
В этой возрастной категории фигурируют две талантливых ученицы Этери Тутберидзе — Петросян и Акатьева, причем последняя уже владеет тройным акселем и четверным тулупом, а также планирует включить в наступающем сезоне четверной сальхов.
Также в юношеской сборной оказались два мальчика из группы Тутберидзе — Всеволод Князев и Марк Лукин. Может быть, скоро известная наставница начнет «штамповать» и чемпионов в мужском одиночном разряде?
Кроме того, в национальную команду вошла бывшая фигуристка «Хрустального», которая в этом сезоне вместе с Александрой Трусовой перешла к Евгению Плющенко, — Вероника Жилина. Она владеет тройным акселем и двумя четверными — тулупом и сальховом. Таким образом, даже сборная, которую в России формируют из совсем юных спортсменов от 11 до 13 лет, будет поражать соперников четверными на международной арене.
В составе более старшей, юниорской сборной выступят спортсмены, которых в стране уже отлично знают по выступлениям на этапах Гран-при и чемпионате мира данного возраста:
Юниорки: Камила Валиева, Софья Самоделкина, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых. Юниоры: Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Илья Яблоков. Пары: Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова / Илья Миронов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев. Танцы на льду: Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Екатерина Каташинская / Александр Васькович, Софья Тютюнина / Александр Шустицкий, Арина Ушакова / Максим Некрасов, Ирина Хавронина / Дарио Чиризано, Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный.
Отдельно стоит отметить Камилу Валиеву, которая еще в прошлом году стала главной звездой юниорской команды. Фигуристка, работающая в группе Тутберидзе, владеет четверным тулупом, а также благодаря исключительной растяжке показывает такие позиции во вращении, которые не может повторить больше никто в мире.
В прошлом сезоне она выиграла чемпионат мира среди юниоров, стала победительницей юниорского финала Гран-при и национального первенства России в своем возрасте.
Стоит подчеркнуть, что спортивная пара Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова, которая в сезоне-2019/20 стала победителем юниорского финала Гран-при, теперь будет выступать на взрослом уровне, а вот Диана Мухаметзянова / Илья Миронов и Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, занявшие второе и третье места на этом турнире соответственно, продолжат выступления в юниорах.
Что касается основного состава кандидатов во взрослую сборную России, то он был утвержден отечественной Федерацией фигурного катания на коньках (ФФККР) еще в середине мая.
В списке оказалась и олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова, объявившая в декабре 2019 года о временной приостановке карьеры, и серебряный призер Игр Евгения Медведева.
При этом Загитова еще не поставила федерацию в известность о своих планах на следующий сезон, и пока остается неясным, вернется ли фигуристка в соревновательный режим или же предпочтет остаться в ледовых шоу, в которых она активно принимала участие после сделанного объявления. Двукратный бронзовый призер чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы в парном катании Юко Кавагути выразила мнение, что Загитова может просто не найти в себе мотивации для возвращения, ведь она уже выиграла все золотые награды — и Олимпиаду, и чемпионат мира, и европейское первенство, и финал Гран-при.
«Сложно сказать, вернется ли она, я ведь не Загитова. Но в принципе, что ей еще надо? У нее все есть. Все достигнуто. А с другой стороны, если она захочет, почему нет? Только какая у нее будет цель, мне не совсем понятно. Если найдет ее, то прекрасно», — цитирует Кавагути «Спорт-Экспресс».
Также в список национальной команды вошла Александра Трусова, которая в начале мая объявила о прекращении сотрудничества с Тутберидзе и переходе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Спортсменка, владеющая несколькими четверными прыжками, уже приступила к тренировкам на сборах в Кисловодске. Спустя неделю после начала ледовых занятий 15-летняя Трусова уже исполнила лутц в четыре оборота. Видеозапись прыжка изначально опубликовал в своем Instagram тренер Сергей Розанов, который вслед за спортсменкой ушел из «Хрустального».
А затем видео появилось и на странице в социальной сети у Плющенко. «Трудимся!» — подписал он публикацию.
Четверным прыжком похвастался и Дмитрий Алиев, выигравший чемпионат Европы в мужском одиночном катании в 2020 году. Он исполнил элемент еще быстрее, чем Трусова, — на первой же тренировке после окончания карантина.
Позднее фигурист признался, что из-за этого удальства у него теперь болит все тело.
«Когда карантин шел на третий месяц, я дал себе установку в голове, что на первой тренировке я сделаю четверной. Кинул себе челлендж, и очень рад, что я это сделал. Спортсмену надо верить в свое тело. Но сейчас я пожалел, что это сделал. Я офигеваю, потому что мышцы были в застое, а сейчас мы выходим, и все у нас болит», — рассказал он в прямом эфире Instagram бывшей российской фигуристке Лине Федоровой.