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Чемпионка мира по хейту: пользователи Сети атаковали Медведеву 

News.ru 8 часов назад
Чемпионка по хейту: Медведеву атаковали в Сети
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Имя фигуристки Евгении Медведевой в последние месяцы постоянно на слуху, но не в контексте спортивных событий. Четвертные прыжки она не выполняет, к другим тренерам не переходит (одного перехода ей пока достаточно). Так почему же о ней все говорят? Дело в том, что спортсменка очень активна за пределами льда. В апреле Медведева в разгар карантина прилетела в Японию на шоу, чем вызвала огромное недовольство у местных жителей. А на днях фигуристка отписалась в Instagram от олимпийского чемпиона Алексея Ягудина из-за расово-трансгендерного скандала. NEWS.ru рассказывает о последних громких историях с участием двукратной чемпионки мира и пытается понять, может ли это как-то отразиться на её выступлениях в новом сезоне.
Призывы к депортации в Японии
В начале апреля Евгения Медведева отправилась в Японию. Причина была веская — в первых числах июня она должна была принять участие в шоу Prism on Ice в японской Канагаве. Из-за бушующего во всём мире коронавируса была велика вероятность того, что Япония в скором времени закроет границы. По этой причине Медведева решила сыграть на опережение, прибыв в страну заранее. Однако трюк не удался — мероприятие вскоре было отменено. Но вместо того, чтобы как-то решить проблему и постараться выбраться из чужой страны, Медведева решила остаться. Это было второе опрометчивое решение. Японцев очень обозлило то, что российская фигуристка, несмотря на тяжёлую ситуацию в стране, приехала к ним на родину. Мало того, что приехала, так ещё, по мнению наиболее мнительных жителей, Медведева пренебрегла карантинными обязательствами.
В просторах японского Интернета появлялись разговоры о перемещениях фигуристки по стране и её нелегальных занятиях на льду. Медведева, в свою очередь, подогревала (непонятно, зачем) и без того неспокойную ситуацию публикациями в Instagram. Под постом, где она на фоне цветущей сакуры демонстрирует кусок из программы «Мемуары гейши», даже пришлось скрыть комментарии — настолько много было критики со стороны японской аудитории.
Апогеем же всей этой истории стало то, что один из пользователей Twitter разместил обращение к посольству России в Японии с просьбой забрать Медведеву домой.
Непонятно, насколько все предъявляемые обвинения в адрес фигуристки имели под собой основания, но факт того, что это всё вызвало большое недовольство у японцев, является бесспорным.
Поддержка транссексуалов в России
Всё началось с конфликта, который возник между американским фигуристом Адамом Риппоном и российским олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. NEWS.ru уже рассказывал об этой истории, поэтому вкратце. Представитель нетрадиционной сексуальной ориентации Риппон перевёл деньги в фонд помощи чернокожим транссексуалам. Ягудин отреагировал на эту новость красочно и ёмко: «Адам, когда же вы сдохнете? Ошибка земли!». Вскоре Алексей ожидаемо принёс извинения, но американец не оценил поступка бывшего российского фигуриста, предложив ему засунуть свои извинения вместе с золотой олимпийской медалью в одно место. И вот после этого как раз появилась Медведева.
В комментариях под постом Адама о его отношении к высказываниям Ягудина фигуристка восхитилась тем, как Риппон справляется с хейтом. Естественно, её слова вызвали неоднозначную реакцию у российских болельщиков.
Таким образом, за два месяца Медведева сумела настроить против себя сразу жителей двух стран. Какие могут быть последствия?
Скандалы скандалами, да только пользы от них немного. Во-первых, это не лучшим образом влияет на репутацию спортсменки. Медведева может отныне сколько угодно признаваться в любви Японии, ставить номера под «Мемуары гейши», заваливать Instagram фотографиями в образе Сейлор Мун (персонаж из аниме. — прим. NEWS.ru), да только теперь у большой части японской аудитории она будет ассоциироваться с нарушителем порядка. Одно неверное движение или слово может некогда преданных поклонников настроить против спортсмена.
Медведева не стала мелочиться и пошла ва-банк, сначала разозлив японских болельщиков, теперь — российских. Несмотря на большую армию фанатов в России (по выступлениям на домашних этапах Гран-при можно понять, насколько фигуристку любят в нашей стране), есть люди, которые до сих пор со скепсисом относятся к её переезду в Канаду. Это в том числе касается граждан, лояльно относящихся к фигуристке. А теперь представьте, какие впечатления у людских масс может вызвать следующий набор: живёт в Канаде, поддерживает то, что считается неправильным поддерживать в нашей стране, отписывается от олимпийского чемпиона России. Бомба замедленного действия, не иначе. Конечно, если будет результат, Медведеву поймут, оправдают, поддержат. А если его не будет? Тогда всё может обернуться для фигуристки не лучшим образом. И раз мы вспомнили, что речь идёт о действующем спортсмене (вот это поворот) и о важности результата, то стоит остановиться на этой теме чуточку дольше.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Оборотной стороной скандалов является их способность воздействовать на психологическое состояние атлетов, а это, в свою очередь, может влиять на результат. Да, все спортсмены разные: кто-то больше устойчив к обсуждениям вокруг, кто-то — меньше. Но всё же практика показывает, что негативные примеры преобладают. Поэтому, возможно, фигуристке стоит в большей степени сконцентрироваться на своей основной задаче — подготовке к сезону.
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Комментарии 2
Фигурное катание , Статьи , Российские спортсменки , Сексуальные спортсменки , Адам Риппон , Евгения Медведева , Алексей Ягудин
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