Авербух надеется возобновить шоу в сентябре

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух выразил надежду, что в сентябре ему удастся возобновить проведение ледовых шоу.

«Пока мы не понимаем, когда можно будет возобновить работу по массовым мероприятиям. Рассчитываем на сентябрь, готовимся к ледовому гала-шоу в Сочи в сентябре. Раньше, судя по всему, это будет невозможно», — приводит слова Авербуха ТАСС.

В марте в связи пандемией коронавируса Авербух приостановил гастрольный график своих ледовых шоу.

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