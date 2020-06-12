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Авербух надеется возобновить ледовые шоу в сентябре 

RT на русском и ещё 4 6 часов назад
Авербух надеется возобновить шоу в сентябре
Фото: РИА Новости
Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух выразил надежду, что в сентябре ему удастся возобновить проведение ледовых шоу.
«Пока мы не понимаем, когда можно будет возобновить работу по массовым мероприятиям. Рассчитываем на сентябрь, готовимся к ледовому гала-шоу в Сочи в сентябре. Раньше, судя по всему, это будет невозможно», — приводит слова Авербуха ТАСС.
В марте в связи пандемией коронавируса Авербух приостановил гастрольный график своих ледовых шоу.
Ранее Плющенко рассказал, что Трусова уже исполнила новый четверной прыжок на сборе в Кисловодске.
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Фигурное катание , Илья Авербух , ИТАР-ТАСС
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