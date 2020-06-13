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Плющенко рассказал о выполненном Трусовой новом четверном прыжке 

Lenta.ru и ещё 8 7 часов назад
Плющенко рассказал о новом четверном прыжке Трусовой
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о тренировках фигуристки Александры Трусовой на сборах в Кисловодске. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Плющенко заявил, что Трусова сумела восстановить все четверные прыжки после перерыва.
«Могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер. Так что мы довольны тем, как идет подготовка, у нас настоящая команда», — отметил он.
Олимпийский чемпион посчитал, что сборы помогут его спортсменам достигнуть высоких результатов в новом сезоне.
6 мая стало известно о переходе Трусовой в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Фигуристка выразила надежду, что сможет чисто исполнить пять четверных прыжков в одной программе в новом сезоне.
Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020. Она стала первой спортсменкой, исполнившей на турнирах четверные лутц, тулуп и флип. Четверной риттбергер на официальных соревнованиях еще не выполнялся фигуристками.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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