Тренер Медведевой войдет в команду Кихиры 

Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что в ее тренерскую команду вошел канадский специалист Брайан Орсер.
Главным тренером спортсменки останется Миэ Хамада.
"Я приняла это решение, потому что была уверена, что смогу вырасти, работая с Орсером в преддверии Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Я хочу узнать, как делать новые вращения и как сочетать свои шаги и прыжки. Я также хочу многому научиться, наблюдая за лучшими фигуристами", — цитирует фигуристку Kyodo News.
Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила причину перехода из группы российского тренера Этери Тутберидзе к Орсеру.