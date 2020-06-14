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Плющенко стал тренером сборной России 

Lenta.ru и ещё 11 10 часов назад
Плющенко стал тренером сборной России
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщается на сайте министерства спорта России.
Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, теперь Плющенко является одним из специалистов, работающих с национальной командой. Основным местом работы Плющенко значится Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).
Тренером сборной он стал после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы другого отечественного специалиста Этери Тутберидзе. При этом собственную академию «Ангелы Плющенко» бывший фигурист открыл еще в апреле 2017 года.
Ранее сообщалось, что Плющенко рассказал о незамеченных ранее способностях Трусовой. Он заявил, что процесс тренировок идет неплохо, а спортсменка — «большая труженица». Кроме того, тренер заметил, что на сборах в Кисловодске фигуристка исполнила новый четверной прыжок — риттбергер.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , СБОРНАЯ РОССИИ
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