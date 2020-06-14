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«Попали в точку»: Плющенко о работе с Трусовой 

Майк Габриелян 2 часа назад
«Попали в точку»: Плющенко о работе с Трусовой
Фото: РИА Новости
Тренер Евгений Плющенко рассказал об открытых им новых способностях фигуристки Александры Трусовой. Наставника цитирует ТАСС.
Плющенко заявил, что процесс тренировок идет неплохо, а Трусова — «большая труженица» и справляется со всеми возникающими сложностями. Он добавил, что сейчас для спортсменки ставятся программы.
«Пока не скажу, какая музыка, вы все увидите на контрольных прокатах, но мне кажется, что мы попали в точку в двух программах, в двух образах», — сказал тренер.
По его словам, подопечная прекрасно владеет коньком, у нее отменная хореография, на которую ранее не обращали внимания.
Трусова недавно перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Александра — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер чемпионата Европы-2020.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Александра Трусова провела тренировку на асфальте.
Видео дня. Самый высокий верёвочный парк Подмосковья
Фигурное катание , Александра Трусова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , ИТАР-ТАСС
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