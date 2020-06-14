«Попали в точку»: Плющенко о работе с Трусовой 

Плющенко заявил, что процесс тренировок идет неплохо, а Трусова — «большая труженица» и справляется со всеми возникающими сложностями. Он добавил, что сейчас для спортсменки ставятся программы.

«Пока не скажу, какая музыка, вы все увидите на контрольных прокатах, но мне кажется, что мы попали в точку в двух программах, в двух образах», — сказал тренер.

По его словам, подопечная прекрасно владеет коньком, у нее отменная хореография, на которую ранее не обращали внимания.

Трусова недавно перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе . Александра — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер чемпионата Европы-2020.