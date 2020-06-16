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«Бред»: Тутберидзе оценила назначение Плющенко в сборную 

Мария Иванова и ещё 48 1 час назад
«Бред»: Тутберидзе оценила назначение Плющенко
Фото: РИА Новости
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала бредом новости о назначении Плющенко тренером сборной РФ. Об этом сообщает Super в своем Instagram.
Как писал «Рамблер», о назначении Плющенко стало известно 14 июня. Сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион будет работать в Центре спортивной подготовки сборных команд России.
В комментарии Super Тутберидзе подчеркнула, что Плющенко будет не единственным тренером национальной команды.
«Что за бред. Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко», — заявила она.
Список Министерства спорта России, в который входят тренеры фигуристов из сборной РФ, содержит 63 фамилии, в том числе Плющенко и Тутберидзе.
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Фигурное катание , Этери Тутберидзе , Минспорта
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