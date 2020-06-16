«Бред»: Тутберидзе оценила назначение Плющенко

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Как писал «Рамблер», о назначении Плющенко стало известно 14 июня. Сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион будет работать в Центре спортивной подготовки сборных команд России.

В комментарии Super Тутберидзе подчеркнула, что Плющенко будет не единственным тренером национальной команды.

«Что за бред. Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко», — заявила она.