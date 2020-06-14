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Роднину раскритиковали за грубый ответ пользователю твиттера 

Спорт день за днем и ещё 1 7 часов назад
«Смени пластинку, аутсайдер»: Роднину обвинили в хамстве
Фото: cska.ru
Роднина посоветовала пользователю сменить пластинку. В ответ её обвинили в хамстве
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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина дала жесткий ответ одному из пользователей твиттера, поинтересовавшемуся, за чьи налоги она получает зарплату.
«Плачу налоги 55 лет. Уверена, что вся ваша родня на мои налоги тоже рассчитывает. Смени пластинку, аутсайдер», — написала ответ Роднина.
Ответ 70-летней Родниной возмутил пользователей твиттера. Депутата раскритиковали за то, что она хамит людям и унижает своих избирателей. «Рассчитывать на ваши налоги просто глупо. Потому что вы получаете огромную зарплату из бюджета, формируемого как раз на наши налоги», — написали ей читатели.
Переписка началась с дискуссии о том, почему каждый год на 9 мая от людей прячут мавзолей Ленина. Один из юзеров написал, что Дума большинством голосов приняла резолюцию о том, что мавзолей — не символ Победы, а Роднина представляет фракцию большинства. Депутат в ответ напомнила о штрафах за распространение фейковой информации в интернете. После этого с её стороны последовал ответ на тот самый вопрос о налогах.
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Комментарии 13
Фигурное катание , Ирина Роднина , Госдума
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