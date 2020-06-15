Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
1 2
Унион Унион
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
0 1
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Вердер
Вердер
21:30
Бавария Бавария
Унион
Унион
21:30
Падерборн 07 Падерборн 07
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:30
Шальке-04 Шальке-04
Боруссия Д
Боруссия Д
21:30
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Аугсбург Аугсбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
16:30
Вердер Вердер

Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков 

Lenta.ru и ещё 11 3 часа назад
Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков в Instagram.
Спортсменка выложила фото в черном закрытом костюме с корсетом. «Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало», — подписала пост она.
7 мая Туктамышева заявила, что согласилась бы поучаствовать в откровенной фотосессии. Она посчитала, что съемку можно сделать красивой, а не пошлой.
23-летняя спортсменка известна своими номерами с раздеванием. В прошлом сезоне во время показательных выступлений она показала стриптиз, выйдя на лед в образе стюардессы. За это спортсменку неоднократно критиковали.
Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.
Видео дня. «Формула-1» вместо России может состояться в Португалии
Последние новости
Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив Раскрыта личность стрелка с Ленинского проспекта Раскрыта личность стрелка с Ленинского проспекта Россиянам на один день удвоят зарплату Россиянам на один день удвоят зарплату
Фигурное катание , Елизавета Туктамышева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон»
«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон»
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
«Низость и подлость: я ему больше руки не подам»
«Низость и подлость: я ему больше руки не подам»
Тутберидзе прокомментировала новое назначение Плющенко
Тутберидзе прокомментировала новое назначение Плющенко
«Когда сдохнете?» Ягудин назвал чернокожих «ошибкой Земли»
«Когда сдохнете?» Ягудин назвал чернокожих «ошибкой Земли»
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение