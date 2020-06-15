Тарасова отреагировала на высокий пост Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Евгению Плющенко предстоит «набрать мастерство» в должности тренера сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Как писал «Рамблер», о назначении Плющенко стало известно 14 июня. Двукратный олимпийский чемпион будет работать в Центре спортивной подготовки сборных команд России.
Комментируя это решение, Тарасова призвала дождаться результатов работы Плющенко и «запастись терпением».
«Нужно наблюдать процесс наборки мастерства», — сказала она.