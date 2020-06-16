Сотникова объявила голодовку

Олимпийская чемпионка-2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова решила устроить себе голодовку. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Спортсменка заявила, что голодает уже второй день. Всего голодовка должна продлиться три дня.
«Второй день. Посмотрим, на сколько меня хватит», — написала Сотникова в Instagram. На уточняющий вопрос в комментариях она отметил, что голодовка продлится три дня.
Часть подписчиков выразила недоумение решением фигуристки. «Голодание не поддерживаю, зачем?» — написал один из них.
23-летняя Аделина Сотникова — олимпийская чемпионка 2014 года, двукратный серебряный призер чемпионата Европы.