Сотникова объявила голодовку

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Олимпийская чемпионка-2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова решила устроить себе голодовку. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Спортсменка заявила, что голодает уже второй день. Всего голодовка должна продлиться три дня.

«Второй день. Посмотрим, на сколько меня хватит», — написала Сотникова в Instagram. На уточняющий вопрос в комментариях она отметил, что голодовка продлится три дня.

Часть подписчиков выразила недоумение решением фигуристки. «Голодание не поддерживаю, зачем?» — написал один из них.

23-летняя Аделина Сотникова — олимпийская чемпионка 2014 года, двукратный серебряный призер чемпионата Европы.