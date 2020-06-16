Липницкая ждет ребенка

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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая в ближайшее время станет мамой. Об этом сообщает канал МитькOFF в Яндекс. Дзен.

Сообщается, что отец ребёнка — бойфренд фигуристки, бывший фигурист Владислав Тарасенко . Пара сложилась больше года назад, Липницкая и Тарасенко вместе проводят по всему миру сборы и мастер-классы для детей.

22-летняя Липницкая — олимпийская чемпионка (2014, командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012), двукратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012).