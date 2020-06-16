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Авербух сравнил группу Тутберидзе с СССР 

Lenta.ru и ещё 5 5 часов назад
Авербух сравнил группу Тутберидзе с СССР
Фото: РИА Новости
Призер олимпийских игр в фигурном катании и хореограф Илья Авербух сравнил группу Этери Тутберидзе с СССР. Такой комментарий специалист дал на канале Надежды Стрелец в YouTube.
Специалист заявил, что каждая империя сначала набирает силу, а затем входящие в нее субъекты требуют самоопределения. То же самое, по мнению Авербуха, произошло и у подопечных Тутберидзе. В группе сложилась высокая конкуренция, при этом каждой фигуристке кажется, что тренер уделяет ей меньше внимания, чем другим.
Авербух также упомянул советчиков, которые «дуют в уши» молодым спортсменкам. Именно с вышеперечисленными причинами, по мнению специалиста, связано большое количество случаев ухода фигуристок от Тутберидзе к другим тренерам.
6 мая стало известно о переходе двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, тренировавшейся под руководством Тутбуридзе, в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Новость о смене 15-летней фигуристкой наставника вызвала резонанс в СМИ и среди фанатов.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Илья Авербух , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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