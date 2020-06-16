Авербух сравнил группу Тутберидзе с СССР 

Специалист заявил, что каждая империя сначала набирает силу, а затем входящие в нее субъекты требуют самоопределения. То же самое, по мнению Авербуха, произошло и у подопечных Тутберидзе. В группе сложилась высокая конкуренция, при этом каждой фигуристке кажется, что тренер уделяет ей меньше внимания, чем другим.

Авербух также упомянул советчиков, которые «дуют в уши» молодым спортсменкам. Именно с вышеперечисленными причинами, по мнению специалиста, связано большое количество случаев ухода фигуристок от Тутберидзе к другим тренерам.