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Ургант посмеялся над назначением Плющенко тренером сборной России 

Спорт РИА Новости 4 часа назад
Телеведущий Иван Ургант в эфире своего телешоу "Вечерний Ургант" на Первом канале в юмористической форме отреагировал на новость о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на пост тренера сборной России по фигурному катанию.
Несколько дней назад на сайте Федерации фигурного катания на коньках России появился документ, согласно которому Плющенко присвоен статус одного из специалистов, работающих с национальной командой.
"Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. Поздравляем! Он теперь будет готовить спортсменов к Олимпиаде. Как сказал Гном Гномыч, теперь осталось пристроить мать и можно будет перевести дух", — произнес Ургант в эфире телепередачи.
Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры в 2017 году. Сейчас у Евгения есть собственная академия фигурного катания, в которой в частности тренируются Александра Трусова, Софья Титова, сестры Жилины и другие. В настоящий момент Плющенко вместе со спортсменами из своей команды находится на тренировочном сборе в Кисловодске, где продолжает подготовку к новому сезону.
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Комментарии 7
Фигурное катание , Видео , Александра Трусова , Иван Ургант , Евгений Плющенко , СБОРНАЯ РОССИИ
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