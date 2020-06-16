Несколько дней назад на сайте Федерации фигурного катания на коньках России появился документ, согласно которому Плющенко присвоен статус одного из специалистов, работающих с национальной командой.

"Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. Поздравляем! Он теперь будет готовить спортсменов к Олимпиаде. Как сказал Гном Гномыч, теперь осталось пристроить мать и можно будет перевести дух", — произнес Ургант в эфире телепередачи.