Роман с учеником Тутберидзе: Липницкая ждет ребенка

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Новая жизнь Липницкой

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию Юлия Липницкая уже давно не та хрупкая «девочка в красном пальто», какой покорила весь мир своей знаменитой произвольной программой под музыку из «Списка Шиндлера».

Пока ностальгирующие зрители продолжали периодически прокручивать то легендарное выступление (только на официальном Youtube-канале Олимпийских игр уже набралось больше 14 млн просмотров), Липницкая шагала вперед.

Уходила от Этери Тутберидзе, боролась с анорексией, пыталась реанимировать карьеру в группе Алексея Урманова , ради чего переехала в Сочи и начала вести самостоятельную жизнь вдали от матери.

Последний прокат девушки состоялся на этапе Гран-при в Москве в сезоне-2016/17 — она была вынуждена прервать выступление из-за острой боли, вызванной старой травмой. Видимо, после этого Липницкая поняла, что игра не стоит свеч.

Затем последовали месяцы лечения в Европе и объявление о завершении карьеры в 19 лет — олимпийская чемпионка начала искать себе новую дорогу в жизни. И нашла.

Теперь Липницкая дает мастер-классы и проводит сборы по фигурному катанию для юных спортсменов по всему миру, делясь своим опытом.

Также она начала сотрудничать с Евгением Плющенко и Яной Рудковской, которые регулярно организуют новогодние ледовые шоу, и исполняет в их постановках главные роли. Так, в декабре 2019 года Липницкая играла в представлении двукратного олимпийского чемпиона Золушку и даже вальсировала с Плющенко в отдельном номере.

Наконец, Липницкая пробовала себя в роли комментатора соревнований — и фанаты хвалили ее уверенный стиль. Девушка комментировала и ту самую Олимпиаду в Пхенчхане, на которой Алина Загитова неожиданно для многих превзошла Евгению Медведеву , после чего в России начался очередной бум фигурного катания.

В общем, после завершения карьеры жизнь девушки лишь расцвела новыми красками, и новость о том, что она скоро сделает еще один важный шаг и станет матерью, вполне вписывается в эту канву, хотя и прозвучала несколько неожиданно.

Напомним, первым об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем канале на Яндекс.Дзене. Он писал, что девушка ждет ребенка от бывшего фигуриста Владислава Тарасенко.

Затем Липницкая подтвердила известие в комментарии «Матч ТВ», пожаловавшись на то, что важную новость сообщил посторонний человек без ее разрешения.

«Мы должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество пловчиха Юлия Ефимова, фигуристка Елена Ильиных и танцор балета Сергей Полунин.

Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», — подытожила спортсменка.

По информации «СЭ», Липницкая должна стать матерью уже в ближайшие недели. Таким образом, ей удавалось скрывать беременность на протяжении многих месяцев. Да что там — широкая аудитория даже не подозревала о том, что у олимпийской чемпионки есть какие-то отношения. Что же известно о них сейчас?

Любовь из группы Тутберидзе

Липницкая и Тарасенко, который старше ее на год, познакомились, когда вместе катались в группе Этери Тутберидзе. Юноша начал заниматься у этой наставницы гораздо раньше своей девушки — с детского возраста, когда Тутберидзе еще не была такой известной и тренировала не в «Хрустальном», а на катке «Серебряный» в ДЮСШ №8.

Затем он уезжал в Петербург к Алексею Мишину , у которого тренировался с 2007 по 2013 год, но потом опять принял решение вернуться к Тутберидзе. В тот момент, видимо, и произошло судьбоносное знакомство. Уже в 2015 году пара появлялась вместе на трибунах во время соревнований и не особо скрывала чувства.

По информации СМИ, молодые люди были вместе уже во время Олимпиады в Сочи, которая стала вершиной карьеры Липницкой.

Также распространялась информация о том, что они покинули группу Тутберидзе одновременно и Тарасенко якобы поддерживал девушку во время ее конфликтов с наставницей, заступаясь за нее. Однако доказательств этому нет.

Если говорить о карьере партнера Липницкой, то в юном возрасте он подавал серьезные надежды, выступал на этапах юниорского Гран-при, конкурировал с нынешними лидерами мужской сборной России и даже побеждал Александра Самарина Дмитрия Алиева . Однако по мере взросления и роста успехи не прибывали.

Последней победой Тарасенко стало золото финала Кубка России среди кандидатов в мастера спорта в 2015 году. После завершения карьеры он начал помогать Липницкой в проведении мастер-классов — в соцсетях можно найти немало их совместных фотографий во время занятий.

Также пара весело проводит вместе отдых — летом 2019 года, например, фигуристы путешествовали по Исландии.