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Американская фигуристка бросила спорт и стала порноактрисой

Lenta.ru
1 час назад
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Филиппинско-американская фигуристка Мелисса Буланхаги в подкасте The Pornhub Podcast with Asa Akira рассказала, как бросила спорт и стала порноактрисой.
Фигуристка бросила спорт и стала порноактрисой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Буланхаги заявила, что после того, как она не попала в число тех, кто поехал на Олимпийские игры 2014 года, она разочаровалась в спорте и начала пить. Спортсменка заявила, что заинтересовалась порноиндустрией, узнав, что сможет хорошо зарабатывать.
«Сейчас я еще новичок в этом деле. Но я хочу расти в своей новой профессии», — сказала бывшая фигуристка.
Буланхаги — бронзовый призер юниорского чемпионата США 2006 года. На ее счету также золото и серебро юниорских этапов Гран-при. В 2011-м она начала выступать за сборную Филиппин, в составе которой завоевала бронзу на Открытом чемпионате Азии 2013 года и два национальных титула.
5 июня австралийская гонщица Рени Грейси заявила, что бросила спорт ради карьеры порноактрисы. Она призналась, что участие в автогонках приносило ей слишком скромный доход.
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