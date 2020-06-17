Фигуристка бросила спорт и стала порноактрисой

Филиппинско-американская фигуристка Мелисса Буланхаги в подкасте The Pornhub Podcast with Asa Akira рассказала, как бросила спорт и стала порноактрисой.

Буланхаги заявила, что после того, как она не попала в число тех, кто поехал на Олимпийские игры 2014 года, она разочаровалась в спорте и начала пить. Спортсменка заявила, что заинтересовалась порноиндустрией, узнав, что сможет хорошо зарабатывать.

«Сейчас я еще новичок в этом деле. Но я хочу расти в своей новой профессии», — сказала бывшая фигуристка.

Буланхаги — бронзовый призер юниорского чемпионата США 2006 года. На ее счету также золото и серебро юниорских этапов Гран-при. В 2011-м она начала выступать за сборную Филиппин, в составе которой завоевала бронзу на Открытом чемпионате Азии 2013 года и два национальных титула.