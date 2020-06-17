Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

«Осталось мать пристроить». Почему же Плющенко оказался в списке тренеров сборной России

Чемпионат.com
5 часов назад
Комментарии
Не все болельщики поняли, как тренеров привлекают в нашу сборную.
«Осталось мать пристроить»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко официально стал тренером сборной России. Полгода назад такой поворот событий выглядел бы очень странно, но сегодня, после перехода к нему Александры Трусовой, это реальность. На новоиспечённого тренера сборной России вылилось огромное количество критики. «Он – не тренер», «Да это настоящий балабол» – лишь самые мягкие высказывания болельщиков. Очевидно, не все болельщики поняли, почему тренеров привлекают в сборную России по фигурному катанию. Разбираемся, как это происходит, и заслужил ли Плющенко критику.

Тутберидзе вступилась за Плющенко?

Новость о том, что Плющенко стал тренером сборной, не обошла вниманием даже Этери Тутберидзе, которая нечасто даёт комментарии. Издание Super приводит слова специалиста: «Что за бред! Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко». Почему-то многие болельщики подумали, что Евгений станет не просто одним из тренеров, а главным тренером в российской команде по фигурному катанию. Именно с таким подтекстом подавалась информация изначально. Тутберидзе отреагировала на это предположение резко, но по делу. Тренерами в сборной России считаются многие, и Плющенко лишь «один из».

«Тренер Плющенко – это не возведение в ранг»

Высказалась и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По её мнению, Плющенко надо дать время, чтобы он показал своё тренерское мастерство. И опять пошла эмоциональная реакция: мол, Евгению сначала необходимо заслужить право называться тренером, а потом идти в сборную. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина первой чётко и ясно объяснила, почему Плющенко был заслуженно включён в сборную и получил ставку в ЦСП: «У Плющенко спортсменка, которая входит в состав сборной команды страны, естественно, если спортсменка входит, то и тренер входит. Это не назначение, это нормальный процесс. Это не возведение в ранг… Как только спортсмен попадает в сборную страны, то тренер тоже становится членом сборной страны», – оказывается всё максимально просто и понятно.
А финальную точку в споре поставил глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков, который фактически повторил слова Родниной: «Это технический момент. Тренер спортсмена, выступающего в составе сборной, автоматически сам становится специалистом в национальной команде. Теперь Плющенко стоит на ставке в ЦСП».

«Осталось пристроить мать и можно перевести дух»

Плющенко вместе с женой Яной Рудковской и сыном Гном Гномычем всегда находится в центре внимания и порой кажется, что специально стремится к определённым провокациям, чтобы оставаться в поле зрения общественности. Однако в данном случае на олимпийского чемпиона накинулись зря. Член сборной России Трусова пришла к Евгению по своему желанию.
И даже если главная причина в том, что ей просто будут платить больше, то что в этом такого? Людям свойственно искать работу с большей зарплатой, и сфера спорта не является исключением.
Другое дело, если эта смена повлечёт за собой кардинальное ухудшение результатов спортсменки, которая сейчас входит в число лучших в мире. Но об этом можно будет говорить только через сезон, равно как и о тренерском таланте Евгения Плющенко.
Кому же выгоднее всего работа Плющенко в сборной? Телеведущий Иван Ургант пошутил, что лучше всего в данной ситуации сыну Евгения – Гном Гномычу:
«Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. Поздравляем! Он теперь будет готовить спортсменов к Олимпиаде. Как сказал Гном Гномыч, теперь осталось мать пристроить и можно будет перевести дух».
Комментарии
Фигурное катание,Статьи,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,Иван Ургант,Ирина Роднина,Александр Горшков,Евгений Плющенко,СБОРНАЯ РОССИИ
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress