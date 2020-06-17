«Осталось мать пристроить»

Высказалась и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова
. По её мнению, Плющенко надо дать время, чтобы он показал своё тренерское мастерство. И опять пошла эмоциональная реакция: мол, Евгению сначала необходимо заслужить право называться тренером, а потом идти в сборную. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина
первой чётко и ясно объяснила, почему Плющенко был заслуженно включён в сборную и получил ставку в ЦСП: «У Плющенко спортсменка, которая входит в состав сборной команды страны, естественно, если спортсменка входит, то и тренер входит. Это не назначение, это нормальный процесс. Это не возведение в ранг… Как только спортсмен попадает в сборную страны, то тренер тоже становится членом сборной страны», – оказывается всё максимально просто и понятно.