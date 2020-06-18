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Плющенко готов провести бой с Навальным 

RT на русском и ещё 18 2 часа назад
Плющенко готов провести бой с Навальным
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что готов выйти на ринг с оппозиционером Алексеем Навальным.
«Я готов выйти в ринг с тем же Навальным. Хочет — пожалуйста, пусть докажет. Как раньше, была же дуэль. Давайте, можем дуэль сделать, а можем спарринг — наденем перчатки, капы, шлем, если он ему нужен. И можем высказаться по-спортивному», — цитирует Плющенко kp.ru.
По словам двукратного олимпийского чемпиона, он очень любит единоборства и уделяет много времени тренировкам. По его словам, он активно занимается кикбоксингом, а его наставником является трёхкратным чемпион мира по данному виду спорта Александр Липовой.
Ранее Плющенко ответил на критику со стороны Навального.
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Фигурное катание , Алексей Навальный , Евгений Плющенко , Комсомольская правда
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