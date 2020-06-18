«Моя жена очень сексуальная. Влечет меня к ней»

Как отметил фигурист, его супруга — прекрасная мать.

«Я считал и считаю, что моя жена очень сексуальная. Меня влечет к ней и меня все устраивает. Потом, она прекрасная мама. Она прекрасная добрая мама, очень заботливая к своим детям».

По словам Плющенко, у Рудковской три сына, но каждому она уделяет внимание и старается выделить свободное время, которого у нее немного. Как заметил фигурист, для него важно, что для супруги дети всегда на первом месте.

Как сказал фигурист, когда он активно тренировался, супруга четко знала, когда к нему можно подходить, а когда его лучше не трогать. По его словам, сейчас она много энергии тратит на тренировки с детьми. Жена после занятий не лезет к нему с расспросами. Она дает ему время расслабиться и побыть одному, рассказал Плющенко в интервью Тине Канделаки на радио «Комсомольская правда».