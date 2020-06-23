Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

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Об этом 8-летняя спортсменка рассказала в своём Instagram.

«Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко, благодарим его за эту возможность! Хотим выразить огромную благодарность тренерскому штабу Этери Георгиевны Тутберидзе за полученный бесценный опыт! Благодаря вам мы стали смотреть на фигурное катание совершенно под другим углом» — написала спортсменка.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Лукашевич и Степанов перешли в сборную Белоруссии.