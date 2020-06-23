15 июня, как сообщал «Рамблер», Плющенко опубликовал в своем инстаграме ролик в поддержку поправок, предложенных к внесению в Конституцию России. В нем снялись он сам, его жена продюсер Яна Рудковская и их семилетний сын Александр. Ряд представителей общественности раскритиковал Плющенко и Рудковскую за привлечение сына к съемкам.

«То, что я снял этот ролик, — мое право», — заявил тренер сегодня.

Он назвал Россию свободной страной, а также признался, что всегда поддерживал и всегда будет поддерживать Путина, потому что тот поднял страну и сделал очень много для спорта и него лично. Плющенко отметил, что сейчас в России стабильность, а в 1990-е годы сам он был нищим и собирал бутылки, чтобы прокормиться.

В январе Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Общероссийское голосование о поправках состоится 1 июля.