Фигуристы Плющенко тренируются под песню «День Победы» 

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Плющенко рассказал, как ради выживания собирал бутылки в 90-е

Фанаты Загитовой атакуют ISU из-за проигрыша во всех номинациях премии

Ещё одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко