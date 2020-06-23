Тарасова выложила фото с плачущим Ягудиным 

RT на русском: последние новости

Фигуристка Парсегова сообщила, что перешла от Тутберидзе к Плющенко

Плющенко признался, что его школа по фигурному катанию убыточна

Плющенко заявил, что Трусова хотела перейти к нему ещё два года назад