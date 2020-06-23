Тарасова выложила фото с плачущим Ягудиным 

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила подписчиков своего Instagram c Международным олимпийским днём.
Специалист опубликовала подборку с шестью фотографиями своих учеников, в разные годы завоевавших олимпийское золото. В частности, на снимках можно увидеть плачущего Алексея Ягудина, а также Ирину Роднину, с которой Тарасова в последнее время обменивалась жёсткими репликами.
Ранее сообщалось, что Тарасова отреагировала на присвоение Евгению Плющенко статуса тренера сборной России по фигурному катанию.