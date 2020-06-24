Фанаты Загитовой взбунтовались против союза конькобежцев

Болельщики олимпийской чемпионки Алины Загитовой взбунтовались против Международного союза конькобежцев (ISU). Комментарии недовольных доступны в Instagram организации.

Фанаты выразили недовольство тем, что спортсменка не получит ни одной награды на вручении премии ISU Skating Awards. Они запустили два хэштега: #WeVotedForAlinaZagitova (Мы голосовали за Алину Загитову) и #BoycottAwardCorruptISU (Бойкот премии корумпированного ISU).

«Где Алина? Без нее ваша награда — фэйк», «Сколько стоит ваша премия?», «Тысячи комментариев и никакого ответа? Вы играете по-грязному», — писали пользователи соцсетей.

Церемония ISU Skating Awards состоится 11 июля 2020 года. Загитова была номинирована на три премии: «Самый ценный фигурист», «Самая выразительная программа» и «Лучший костюм». Организатор премии Ари Закарян подтвердил, что россиянка не получит ни одной награды.