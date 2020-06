Плющенко показал тренировку Трусовой под дождем

View this post on Instagram

Все работают, все бегут даже в дождь. Кросс. Сборы в Кисловодске с тренерами Евгением Плющенко, Сергеем Розановым, Дмитрием Михайловым, Людмилой Алфёровой #angelsofplushenko #сборыкисловодсклето2020