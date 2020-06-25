Плющенко показал тренировку Трусовой под дождем

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер сборной России Евгений Плющенко опубликовал фрагмент тренировки бронзовой медалистки чемпионата Европы Александры Трусовой.
Видеозапись опубликована на официальной странице академии «Ангелы Плющенко» в Instagram.
На видео подопечные Плющенко проводят тренировку на базе в Кисловодске, бегая под дождём.
Трусова является бронзовой медалисткой чемпионата Европы по фигурному катанию, а также занимала третье место в финале Гран-при. На чемпионате России она брала серебро и бронзу.