Фигурист Коляда перейдет к Мишину 

Серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда перейдет к тренеру Алексею Мишину, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
До этого фигурист с пяти лет работал с петербургской специалисткой Валентиной Чеботаревой. Прошлый сезон спортсмен пропустил из-за обострения синусита.
Коляда взял серебро Олимпиады-2018 в Пхенчхане в командных соревнованиях. Также он является бронзовым призером чемпионата мира и дважды занимал третье место на первенствах Европы.
Ранее тренер рассказала о состоянии здоровья Коляды.