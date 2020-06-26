Фигурист Коляда перейдет к Мишину 

До этого фигурист с пяти лет работал с петербургской специалисткой Валентиной Чеботаревой . Прошлый сезон спортсмен пропустил из-за обострения синусита.

Коляда взял серебро Олимпиады-2018 в Пхенчхане в командных соревнованиях. Также он является бронзовым призером чемпионата мира и дважды занимал третье место на первенствах Европы.

Ранее тренер рассказала о состоянии здоровья Коляды.