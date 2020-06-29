Фигуристка Попова рассказала об издевках партнера 

23-летняя российская фигуристка Бетина Попова рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в профессиональном спорте.

В своем Instagram спортсменка поделилась, что ей пришлось трудно в самом начале карьеры, когда не могла наладить отношения с партнером.

"Меня, 12-летнюю девочку, ставят в пару с более взрослым парнем. С 12 лет я терплю издевки партнера надо мной, я слушаю от всех, что у него переходный возраст и просто нужно потерпеть. В 14 лет меня просят показать в танце "секс" и "страсть" и отношение к этому мальчику", — написала Попова. View this post on Instagram A post shared by Betina Popova (@bet1nka) on Jun 29, 2020 at 1:43am PDT

Попова выступала в танцах на льду вместе с Сергеем Мозговым. В феврале 2020 года пара объявила о завершении спортивной карьеры. Одной из причин стали частые травмы обоих фигуристов.

Ранее сообщалось, что Тарасова объяснила отсутствие Загитовой в шорт-листе премии ISU.