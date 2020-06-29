«С 12 лет издёвки, а в 14 просят показать секс» 

Завершившая карьеру 23-летняя российская фигуристка Бетина Попова пожаловалась на неравенство полов в фигурном катании.

Попова рассказала в Instagram , что с 12 лет «терпела издевки» со стороны своего партнера и боялась, что он уйдет в пару к другой спортсменке. По ее словам, в детстве ее учили терпеть выходки партнера, в 14 лет заставляли показывать на льду «секс» и «страсть» по отношению к нему, а в более старшем возрасте она старалась во всем угодить и подстроиться под него. Девушка отметила, что со временем она научилась находить подход к любому мужчине, однако не могла быть радом с ним женщиной.

«Заложенное с 12 лет извращенное понятие взаимоотношений мужчины и женщины не давало мне долгое время трезво смотреть на отношения», — пояснила она.

Попова рассказала, как однажды они с партнером упали на разминке, и весь тренерский состав хлопотал вокруг партнера, тогда как на ее травму просто не обратили внимания.

«Содержать партнера, постоянно действовать в ущерб себе, работать в постоянном страхе потери (так как если ты что-то делал не так, тебе сразу говорили — он найдёт другую партнершу) — весь этот опыт мне пришлось долго выкидывать из своей головы», — резюмировала Бетина Попова.

Как сообщал «Рамблер», Бетина Попова с 2009 по 2016 годы выступала в танцах на льду в паре с фигуристом Юрием Власенко, в 2016 году встала в пару с Сергеем Мозговым. Пара Попова-Мозгов являются победителями Зимней Универсиады-2019.