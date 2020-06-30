Раскрыты результаты тестов Медведевой на коронавирус

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что тесты на коронавирус двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой дали отрицательный результат.

Ранее спортсменка прилетела в Россию из Японии, где находилась с начала апреля.

"Медведева прилетела в Москву, сдала тесты на коронавирусную инфекцию, которые были отрицательными. Сейчас Женя находится на самоизоляции, и как только она закончится, фигуристка планирует вернуться на лед", — цитирует Когана ТАСС.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане она взяла серебро в одиночном катании и в командных соревнованиях.

Ранее Медведева призналась, что после завершения спортивной карьеры планирует стать тренером.