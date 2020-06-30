Загитова проголосовала по поправкам в Конституцию

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила о том, что отдала свой голос за поправки в Конституцию, поблагодарив президента России Владимира Путина

Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить Президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу! — написала Загитова на своей странице в Instagram, предварительно ограничив возможность оставлять комментарии под постом.

По её словам, это первое голосование в жизни фигуристки. Она призывает каждого «сделать свой выбор и решить судьбу родной страны».

Ранее, NEWS.ru писал, что фанаты олимпийской чемпионки россиянки Алины Загитовой обрушились с критикой на Международный союз конькобежцев (ISU) из-за непопадания спортсменки в число победителей премии ISU Skating Awards.