Туктамышеву проверили на коронавирус 

Тренировочная группа петербургского тренера, профессора Алексея Мишина приступила к полноценным ледовым сборам на федеральной базе в Кисловодске.
Главные звезды мишинской школы — экс чемпионка мира Елизавета Туктамышева и экс чемпионка Европы Софья Самодурова. Однако недавно в группу от своего неизменного тренера Валентины Чеботаревой неожиданно перешел Михаил Коляда — 25-летний бронзовый призер ЧМ-2018. По мнению многих экспертов, самый талантливый в нынешнем поколении российский мужчина-фигурист, отличающийся великолепным скольжением и уникальным артистизмом, но начисто лишенный стабильности в прыжках.
Спортсмены Мишина заехали на базу сегодня, 2 июля. Хотя подопечные Этери Тутберидзе во главе с сильнейшей фигуристкой международного сезона-2019/20 Аленой Косторной тренируются в Новогорске с 1 июня, а команда «академиков» Евгения Плющенко во главе с рекордсменкой мира Александрой Трусовой начала сборы в Кисловодске несколькими днями позже.
Первым делом спортсмены сдали тесты на коронавирус.
«Тесты сдали, ждем результатов», — цитирует ТАСС краткий комментарий Алексея Мишина.