Чемпион мира ушел от Тутберидзе 

20-летний спортсмен начал работу с Викторией Буцаевой. По словам специалиста, Ерохов сообщил об уходе Тутберидзе, а она сама пообщалась с хореографом Даниилом Глейхенгаузом

«Этот вопрос они между собой решили и закрыли», — заявила она.

Ерохов тренировался в группе Тутберидзе с 2011 года. Он выиграл чемпионат России и первенство мира среди юниоров в 2018 году.

В мае три фигуриста покинули группу Тутберидзе. Сначала об уходе в академию Евгения Плющенко сообщила двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова , затем 11-летняя Вероника Жилина, в арсенале которой есть сложнейшие прыжки — четверной тулуп и тройной аксель, после них от тренера ушел Егор Рухин