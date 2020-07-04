Медведева сменила тренера

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года Евгения Медведева на период пандемии была вынуждена сменить наставника. В ближайшее время она начнет заниматься под руководством заслуженного тренера России Елены Буяновой . Фигуристка будет тренироваться на катке ЦСКА

Отметим, что 30 июня Медведева вернулась в Россию из Японии, где находилась в последние месяцы. Она сразу после приезда села на двухнедельный карантин. Все тесты на коронавирус, которые она сделала после прибытия в Россию дали отрицательный результат.

Сама Буянова подчеркнула, что речи о полном переходе в ее группу прославленной спортсменки не идет. Просто сейчас из-за закрытия границ канадский наставник российский фигуристки Брайан Орсер лишен возможности тренировать девушку. Он не может прилететь в Россию. Медведева со своей стороны пока не может улететь в Канаду, сообщает ТАСС.

Напомним, что еще в конце апреля Медведева опрометчиво улетела из Северной Америки в Японию. Она надеялась, что в стране восходящего солнца пройдет шоу с участием ведущих фигуристов мира. Однако из-за пандемии его было принято решение отменить. В Японии российская звезда попала в неприятную историю. Одна из жительниц страны увидела ее в магазине за покупками и потребовала выслать на родину. Как отмечала японка, Медведева нарушала много раз в стране восходящего солнца режим самоизоляции.