«Прошу Хабиба»: Тарасова обратилась к Нурмагомедову

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась с просьбой к российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

«Самое главное, прошу Хабиба не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды», — заявила Тарасова.

Она подчеркнула, что спортсмену «все время будет тяжело», потому что смерть отца не забывается.

Тарасова также выразила соболезнования семье Нурмагомедовых и назвала Абдулманапа «великим тренером, большим человеком, воспитавшим многих чемпионов и сделавший много открытий для спорта высших достижений».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Причиной стали осложнения от коронавирусной инфекции.

Семья Абдулманапа Нурмагомедова уже выступила с заявлением в связи с его похоронами. Родные тренера призвали не приезжать из-за пандемии коронавируса. Они предложили выразить соболезнования по телефону.