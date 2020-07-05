«Ну ты бомба»: Подписчики о селфи Загитовой

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18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка-2018, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях. Чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России.

lis0_0n: Алина подрывает просто))))

my_zagi_star: Такая красивая, дерзкая, сильная. просто нереальная.

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