«Ну ты бомба»: Подписчики о селфи Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в Stories своего Instagram. Фигуристка позирует в лифте.
Подписчики оценили пост Загитовой:
katerina_rybakova: Такая стройная, красивая. Действительно, бомба)
my_zagi_star: Такая красивая, дерзкая, сильная. просто нереальная.
renata__ismagilova: Королева одним словом!
lis0_0n: Алина подрывает просто))))
liza65c: Современно, модно и круто, Алина
18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка-2018, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях. Чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России.