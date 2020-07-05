«Токсичный тренер»: японцы о Тутберидзе

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Японский журнал включил Тутберидзе в список самых «токсичных» тренеров 

Газета.Ru 2 часа назад
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе попала в список самых «токсичных» специалистов по версии японского издания журнала Elle.
«Тутберидзе давно критикуют за то, что ее воспитанницы завоевывают медали в раннем возрасте и пропадают сразу же после изменений тела, связанных с возрастом. Некоторые спортсменки страдают от пищевых расстройств и рано завершают карьеру», — говорится в материале издания.
В рейтинг «токсичных» специалистов попали тренер бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора, а также наставник по фигурному катанию француз Жиль Бейер и тренер по шорт-треку Чо Чже Бом из Южной Кореи, которых обвиняют в изнасиловании своих подопечных.
Ранее сообщалось, что чемпион мира среди юниоров ушел от Тутберидзе.
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Фигурное катание , Видео , Этери Тутберидзе , Elle
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