«Токсичный тренер»: японцы о Тутберидзе

Все новости на карте

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе попала в список самых «токсичных» специалистов по версии японского издания журнала Elle.

«Тутберидзе давно критикуют за то, что ее воспитанницы завоевывают медали в раннем возрасте и пропадают сразу же после изменений тела, связанных с возрастом. Некоторые спортсменки страдают от пищевых расстройств и рано завершают карьеру», — говорится в материале издания.

В рейтинг «токсичных» специалистов попали тренер бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора, а также наставник по фигурному катанию француз Жиль Бейер и тренер по шорт-треку Чо Чже Бом из Южной Кореи, которых обвиняют в изнасиловании своих подопечных.

Ранее сообщалось, что чемпион мира среди юниоров ушел от Тутберидзе.