Фигуристка Алина Загитова заработала за год более миллиона долларов. Об этом сообщает издание «Форбс» (Forbes).
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», «Форбс» представил рейтинг 40 самых успешных звезд России до 40 лет. Место в нем обеспечивают годовой доход и популярность — количество подписчиков в инстаграме и на YouTube, число упоминаний в социальных сетях и средствах массовой информации и количество запросов в поисковых системах «Гугл» (Google) и «Яндекс».
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг. «Форбс» оценил его состояние в 16,5 миллиона долларов, а популярность — в 41,94 балла. Загитова заняла в рейтинге 31-е место. Ее состояние издание оценило в 1,1 миллиона долларов, а популярность — в 11,28 балла. 18-летняя фигуристка — самая молодая участница рейтинга.
В 2018 году Загитова выиграла золотую олимпийскую медаль в одиночном катании, а в декабре 2019-го объявила о приостановке соревновательной карьеры. С тех пор она участвует в ледовых шоу и рекламирует различные бренды. Это, а также заработная плата от Министерства спорта России, региона и спортивного общества, которое представляет, и является источниками ее дохода.