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Тутберидзе поставили в один ряд с преступниками 

Мария Иванова 1 час назад
Автор «Чемпионата» Алексей Адамов рассказал, что в Японии российского тренера Этери Тутберидзе поставили в один ряд с преступниками и обвинили в том, что она «избавляется» от своих подопечных.
Адамов обратил внимание на цикл статей в японском журнале ELLE, посвященных токсичным отношениям в разных сферах, в том числе и в спорте. Материал о спорте основан на мнении психиатра Кономи Кимуры, описавшей несколько видов нездоровых отношений.
Вместе с Тутберидзе Кимура упомянула французского тренера фигуристов Жиля Бейера и корейского специалиста по шорт-треку Чо Чже Бома, обвиненных в насилии, а также бейсбольного менеджера Алекса Кору, обвиненного в мошенничестве.
О Тутберидзе речь шла под заголовком «токсичный тренер, который избавляется от спортсменов». По мнению Кимуры, такие тренеры манипулируют подопечными.
Адамов отметил, что методы работы Тутберидзе вызывают споры и в России, некоторые считают их слишком жесткими. Однако он предположил, что подобные материалы в СМИ появляются из зависти.
«Материал ELLE выглядит как очередная атака на успешного российского тренера, чьи ученицы раз за разом побеждают японских фигуристок», — заявил Адамов.
Как сообщал «Рамблер», ранее резонанс вызвала новость об уходе фигуристки Александры Трусовой от Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсменку раскритиковали в соцсетях, хореограф Алексей Железняков назвал ее решение ударом в спину.
Комментарии 1
Фигурное катание , Видео , Алексей Железняков , Александра Трусова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , Elle
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