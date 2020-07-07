Автор «Чемпионата» Алексей Адамов рассказал , что в Японии российского тренера Этери Тутберидзе поставили в один ряд с преступниками и обвинили в том, что она «избавляется» от своих подопечных.

Адамов обратил внимание на цикл статей в японском журнале ELLE, посвященных токсичным отношениям в разных сферах, в том числе и в спорте. Материал о спорте основан на мнении психиатра Кономи Кимуры, описавшей несколько видов нездоровых отношений.

Вместе с Тутберидзе Кимура упомянула французского тренера фигуристов Жиля Бейера и корейского специалиста по шорт-треку Чо Чже Бома, обвиненных в насилии, а также бейсбольного менеджера Алекса Кору, обвиненного в мошенничестве.

О Тутберидзе речь шла под заголовком «токсичный тренер, который избавляется от спортсменов». По мнению Кимуры, такие тренеры манипулируют подопечными.

Адамов отметил, что методы работы Тутберидзе вызывают споры и в России, некоторые считают их слишком жесткими. Однако он предположил, что подобные материалы в СМИ появляются из зависти.