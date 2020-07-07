Авербух закрутил роман со звездой «Папиных дочек» 

Известный фигурист Илья Авербух закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой. Недавно журналисты заметили пару в одном из летних кафе Москвы. Они держались за руки и не отводили друг от друга глаз.

К слову, 25-летняя Арзамасова уже подтвердила, что ее связывают с 46-летним Авербухом романтические отношения. Однако при этом актриса заявила, что в подробности своих новых отношений она вдаваться не хочет, сообщает Hello!