Авербух рассказал об отношениях с Арзамасовой

Фигурист и организатор ледовых шоу Илья Авербух подтвердил, что встречается со звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой. Об этом сообщает «СтарХит».

Спортсмен подчеркнул, что ранее не афишировал отношения с актрисой, так как не хотел «делать шоу из личной жизни».

«Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой публичные люди. Подтверждаю, мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны. Возможно, через некоторое время будем готовы что-то рассказать», — заявил Авербух.