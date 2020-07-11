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Ученицу Тутберидзе признали новичком года 

Lenta.ru и ещё 78 10 часов назад
Ученицу Тутберидзе признали новичком года
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Алена Косторная признана лучшим новичком премии Skating Awards, проходящей под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает РИА Новости.
В данной номинации 16-летняя россиянка обошла Александру Трусову и представительницу Южной Кореи Ю Ен. Премия проводится впервые и позиционируется в качестве аналога кинопремии «Оскар».
Косторная тренируется под руководством отечественного тренера Этери Тутберидзе в ЦСО «Самбо 70». Ученицы специалиста, ранее получившей премию ISU как лучший тренер, не раз становились призерами международных соревнований.
В сезоне-2019/2020 Косторная праздновала победу в финале Гран-при по фигурному катанию. Кроме того, она завоевала первое место на чемпионате Европы.
Видео дня. Гран-при России Формулы-1 состоится 25–27 сентября
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Фигурное катание , Прочее , Российские спортсменки , Александра Трусова , Алена Косторная , Этери Тутберидзе
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